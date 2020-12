Fabio Borini vola in Turchia

Fabio Borini ha trovato squadra. L’attaccante, svincolato dopo la fine del suo rapporto con il Verona, riparte dalla Turchia dove giocherà per il Fatih Karagumruk insieme all’ex compagno di squadra al Milan Lucas Biglia.

Ad annunciare la firma del giocatore è stato lo stesso club turco, che attualmente veleggia a metà classifica.

Borini lascia quindi nuovamente l’Italia dopo aver vissuto esperienze importanti all’estero in particolare in Inghilterra, dove aveva iniziato a giocare da professionista col Chelsea vincendo anche una Premier League prima di tornarci per vestire la maglia di Liverpool e Sunderland.

In Italia invece Borini, che oggi ha 29 anni, ha giocato anche con Parma e Roma.

OMNISPORT | 14-12-2020 18:33