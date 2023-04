Fabio Cannavaro: “Napoli, scudetto diverso dagli altri due”

L'ex azzurro nonché Pallone d'oro sul trionfo ormai vicino da parte dei partenopei: “Fatto del bene al calcio italiano”

25-04-2023 09:25

Lo scudetto è vicinissimo, potrebbe essere davvero questione di giorni. Napoli non sta più nella pelle e lo ha dimostrato a Capodichino, accogliendo la squadra di ritorno dalla vittoriosa trasferta di Torino. Il terzo titolo della storia potrebbe arrivare domenica. Fabio Cannavaro, ex azzurro e Pallone d’oro, così commenta la cavalcata della squadra di Luciano Spalletti: “Questo titolo è tutta un’altra storia rispetto ai precedenti. Il Napoli ha stravinto ma ha fatto del bene al calcio italiano. Osimhen e Kvara sono fortissimi ma questo trionfo ha tante facce”. Non c’è stato insomma il solista alla Diego Maradona, ma tanti protagonisti che hanno messo la loro parte nel mosaico perfetto.