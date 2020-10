Fabio Fognini positivo al Coronavirus: le sue parole

Fabio Fognini è risultato positivo al Coronavirus. Il tennista azzurro, che era impegnato al Sardegna Open, torneo Atp250 in corso sulla terra rossa del Forte Village, è in isolamento e non potrà scendere in campo per la sfida del secondo turno contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena: sarà rimpiazzato dal croato Danilo Petrovic.

Fognini, numero 16 al mondo, stava lentamente ritrovando la forma dopo lo stop per le due operazioni alle caviglie: ora una nuova pausa forzata.

Queste le sue parole su Instagram: “Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi un po’ di tosse e febbre, mal di testa… ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti”.

Ora scatta l’obbligo di tampone per tutti i tennisti in gara: tra gli italiani, c’è anche Lorenzo Musetti, che martedì aveva disputato un incontro in coppia proprio con Fabio Fognini.

Il tennista ligure in vista del match aveva detto di sentirsi bene: “Sembra che le cose vadano un po’ meglio. Ovviamente questo tempo umido, con un po’ di pioggerellina, non mi aiuta però so che devo passare da questa situazione. Sono qui, senza nessuna aspettativa, contento di poter competere di nuovo. Sono semplicemente contento di essere tornato in campo, so che ci vuole tempo soprattutto dopo un intervento chirurgico, come in tutte le cose ci sono giorni migliori e giorni peggiori, purtroppo è il prezzo da pagare. Ho voglia di rimettermi in gioco, vedremo cosa succederà”.

OMNISPORT | 14-10-2020 14:30