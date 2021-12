Fabio Quartararo: “Se ti riesce una volta, puoi farcela anche la seconda”

23-12-2021 15:15

Deciso, sicuro di sè, senza distrazioni. Fabio Quartararo sa benissimo cosa vuole per la prossima stagione.

Le voci di mercato che lo vedrebbero in trattativa con la Honda per il 2023 non lo destabilizzano, anzi lo portano ad avere ulteriori stimoli. In testa il neo campione del mondo MotoGp ha soltanto l’obiettivo di bissare quanto fatto nel 2021.

“Quello che ti riesce una volta – ha detto in una intervista insieme a Esteban Ocon e Sebastien Ogier – può riuscirti anche la seconda volta: voglio il mondiale 2022”.

Nessuna distrazione, quindi, e neanche il tempo di festeggiare adeguatamente il mondiale vinto a Misano. “Già a Valencia – ha raccontato – ero proiettato sulla prossima stagione. Sì, sono stato in vacanza, ma non ho mai smesso di allenarmi. Non voglio dire che lavorerò di più, perché credo che lavorare più di quanto ho lavorato nel 2021 sia impossibile, ma intendo ripetermi anche se sono ben consapevole che confermarsi è difficile più di quanto lo sia vincere”

OMNISPORT