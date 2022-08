Fabregas, debutto da incubo a Como: blackout, pali e sconfitta

29-08-2022 23:25

L’avventura di Cesc Fabregas con il Como non inizia nel migliore dei modi. Al “Sinigaglia” nel posticipo della terza giornata di Serie B, infatti, la squadra di Giacomo Gattuso è stata battuta per 1-0 dal Brescia di Pep Clotet, che ha rovinato la festa dei tifosi lariani accorsi in massa allo stadio per il debutto, avvenuto al 72′, del centrocampista spagnolo.

Un gol di Massimo Bertagnoli all’ultimo minuto del primo tempo è costato il primo ko stagionale al Como, fermo a due punti in classifica contro i 6 del Brescia, che riscatta così il netto ko subito a Frosinone. Delusione anche per Thierry Henry, presente in tribuna dopo essere stato presentato nel pomeriggio come azionista di minoranza del club.

Partita rocambolesca quella del “Sinigaglia”, contraddistinta da un blackout durato oltre 10 minuti: stadio d’improvviso al buio al 25′ e alla ripresa è successo di tutto, con i due cartellini gialli in pochi minuti rimediati da Arrigoni e il Como che ha incassato il gol-partita subito dopo l’inferiorità numerica.

Per i lariani anche un rigore revocato dal Var, un palo di Cerri ed uno nella ripresa di Ioannou. Un legno anche per il Brescia con Ayé, poi dopo l’ingresso di Fabregas il Como ha attaccato a testa bassa: l’ex Barcellona c’ha provato dalla distanza, ma senza sorprendere Lezzerini.