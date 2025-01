Fabrizio Calza, l'ex campione paralimpico derubato della sua sedia a rotelle a Torino: petizione per aiutarlo

Furto del valore di 7mila euro, l'appello del 32enne che ha giocato nella Nazionale di basket in carrozzina: "Sono disperato, è come se mi avessero rubato le gambe".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La disavventura è datata – guarda un po’ – venerdì 17 gennaio. Ma qui la sfortuna c’entra poco. La responsabilità è tutta della cattiveria e della meschinità umana. Fabrizio Calza, 32 anni, un passato nella Serie A e nella Nazionale azzurra di basket in carrozzina, è sceso nell’androne del condominio in cui vive a Torino, in Barriera Milano, e non ha trovato la sua speciale sedia a rotelle, che aveva sempre lasciato in quel posto. Per un attimo il sorriso che non ha mai abbandonato il suo volto, nonostante una vita sempre in salita, sin dalla nascita, ha fatto posto a una smorfia di delusione.

Chi è Fabrizio Calza, l’ex azzurro di basket in carrozzina

Già, perché Fabrizio in vita sua non ha mai potuto camminare sui suoi piedi. Affetto da una particolare patologia, la spina bifida, necessita sin da quando era bambino di un supporto speciale per i suoi spostamenti. Ciò non gli ha impedito – naturalmente – di vivere una vita attiva e ricca di emozioni, anche sportive. Raggiungendo livelli importanti. Sul parquet era considerato un leone, un guerriero. Senza la sua carrozzina, però, l’ex campione ha perso d’incanto tutti i suoi superpoteri. Anche perché non si è trattato di un danno di poco conto, visto che stiamo parlando di un oggetto molto costoso, del valore di circa 6-7mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La sedia a rotelle sparita dall’androne: una Küschall Champion

La sedia a rotelle trafugata, infatti, era stata acquistata coi risparmi di una vita. Una Küschall Champion rossa, dotata di schienale posturale, cuscino antidecubito, barra per agganciare un propulsore elettrico e una ruota motorizzata agganciabile, che gli consentiva di muoversi in autonomia. Adesso no: Fabrizio è costretto a dipendere dagli altri per ogni spostamento. Anche per andare a lavoro, alla Savino Del Bene, ditta di trasporti internazionali molto nota agli appassionati di sport: è lo sponsor di Scandicci, la formidabile squadra di volley femminile in cui gioca – tra le altre – l‘olimpionica Kate Antropova.

Il dramma di Fabrizio: anche per andare al lavoro dipende dagli altri

Vista l’esiguità di stipendio e pensione d’invalidità – a proposito, a Fabrizio Calza di recente è stato revocato pure l’accompagnamento proprio dopo l’acquisto del propulsore elettrico – ci vorrebbero anni per potersi “ripermettere” un’altra sedia a rotelle. “Era tutto per me, è come se mi avessero portato via le mie gambe. Sono disperato. Non posso credere che qualcuno abbia potuto farlo”, l’incredulità di Fabrizio, rivelata da diversi organi di stampa. Un piccolo sollievo gliel’hanno fornito i buoni taxi concessi in base al reddito. Ma l’ex campione spera di poter riavere il prima possibile una sedia a rotelle tutta sua. Il suo paio di gambe. “Voglio solo riprendere il mio cammino e lasciarmi questo momento difficile alle spalle”.

La raccolta fondi online per dare un aiuto a Fabrizio Calza

Per aiutarlo è scesa in campo un’associazione, ApidiCarta, che ha lanciato una petizione online. “Appena abbiamo sentito la storia di Fabrizio, ci siamo attivate per aiutarlo”, ha confessato la presidente Chiara Pelassa. “La sua carrozzina non è solo un mezzo di trasporto, ma la sua libertà e dignità. Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza per restituirgli la vita indipendente che merita”. La speranza è che la solidarietà e la generosità di tanti possano aiutare Fabrizio Calza a a recuperare la sua libertà, la sua dignità, messe a dura prova dal gesto vergognoso di qualche sconsiderato.