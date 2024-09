Paralimpiadi: cerimonia chiusura trasforma stadio in discoteca, l'emozione sui social, cosa è successo

Cala il sipario sui Giochi di Parigi: sotto la pioggia in uno stadio esaurito show godibile tra luci, fuochi d'artificio e tanta musica elettronica

Arrivederci Giochi, appuntamento a Los Angeles. Con la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi si chiude un mese e mezzo di emozioni a Parigi. La pioggia non ha fermato i festeggiamenti. Lo Stade de France, stracolmo, ha assistito ad un autentico spettacolo fatto di canti, giochi di luci e fuochi d’artificio in cui – oltre alla sfilata degli atleti – la grande protagonista è stata la musica che ha trasformato l’impianto parigino in una discoteca.

La Marsigliese cantata a squarciagola dallo stadio

Si parte e sono subito brividi. La cantante Santa interpreta “Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday”, quindi il saluto del presidente francese Emmanuel Macron e di quello IPC Andrew Pearson, poi la Marsigliese suonata con la tromba da una persona con disabilità e cantata a squarciagola dal pubblico sugli spalti. L’ingresso della banda che suona l’inno ufficiale dei Giochi e la sfilata dei Portabandiera di chiusura. 169 delegazioni, più di 5.800 tra atleti ed accompagnatori, 64 mila spettatori e 8.500 le persone coinvolte nell’organizzazione dell’evento.

Emozione quando tocca ai portabandiera azzurri: Ndiaga “Cenga” Dieng (atletica leggera) che spinge sulla carrozzina Domiziana Mecenate (nuoto) che sventola il tricolore italiano (Sabatini e Mazzone erano stati portabandiera nella cerimonia d’apertura). Penultimi gli Stati Uniti d’America, prossima nazione ospitante con Los Angeles 2028 e, infine, la bandiera francese dei padroni di casa. L’effetto scenico è assicurato. Sono state infatti distribuite in tutto lo stadio delle lucine colorate da legare al polso che si accendono in diversi colori controllati da remoto, creando un autentico caleidoscopio a Saint Denis.

L’esibizione di 24 deejay francesi

Dopo i discorsi c’è stata un’esibizione di ballerini e ballerine, alcuni con diverse disabilità, e poi il passaggio a Los Angeles, con l’inno nazionale degli Stati Uniti cantato dalla cantante e attrice Ali Stroker e un video con protagonisti alcuni atleti e atlete statunitensi. Quindi è cominciata una festa colorata, durante la quale si sono esibiti in tutto 24 famosi deejay di diverse generazioni, tra i quali Jean-Michel Jarre e Martin Solveig, che hanno messo musica elettronica francese in mezzo a varie coreografie con le luci, chiudendo con un omaggio ai Daft Punk, probabilmente il principale duo di musica elettronica francese.

L’applauso dei tifosi sul web

Fioccano i commenti: “E’ finito anche il secondo tempo di una bellissima fiaba. Un secondo tempo, come il primo, fatto di campionesse e campioni, esseri umani incredibili che hanno fatto vedere al mondo la vera essenza dello sport..” e poi: “Che cerimonia favolosa, che evento favoloso che squadra favolosa grazie” e anche: “Tutta la nostra ammirazione per chi non si arrende. Grazie Paralimpiadi” oppure: “Le Paralimpiadi sarebbero molto più belle se si mettesse da parte il nazionalismo. Almeno abolire il medagliere e le bandiere nella cerimonia di chiusura non sarebbe male”

C’è chi scrive: “Le Paralimpiadi hanno aiutato a sviluppare inclusività e solidarietà tra gli italiani. Grazie agli atleti non tanto per le medaglie, quanto per l’esempio di tenacia e sano agonismo. L’Italia aiuti sempre più chi è disabile ad abbattere gli ostacoli e a valorizzarne le capacità” e infine: “Settantuno medaglie, due più dell’edizione di Tokyo, e un sesto posto in classifica da record: complimenti a tutti gli atleti azzurri che hanno partecipato alle Paralimpiadi. L’Italia è orgogliosa di voi”.