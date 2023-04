Falcone: “Ci manca la convinzione giusta”

Il portiere in conferenza: “Non faccio miracoli, basta un gol per ritrovare il vero Lecce”

05-04-2023 09:23

Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni dell’esterno difensore dei pugliesi: “I tifosi pensano che ci siamo un po’ rassegnati o abbiamo mollato, ma non è così, ve lo posso assicurare. Ci aiutiamo a vicenda, i tifosi sono un po’ arrabbiati con noi ma vogliamo uscirne il prima possibile”.

Un commento sulla chiamata in Nazionale: “Sono molto soddisfatto, bellissima esperienza, ringrazio il Lecce per l’opportunità che mi ha dato. Spero e mi auguro che non sia la prima e l’unica, ma dovrò guadagnarmelo sul campo”.

Un parere sui giovani del Lecce: “I nostri sono giovani bravi e intelligenti. L’esperienza ci può anche stare, ma non è sicuramente questa la causa. Lo stacco che abbiamo sul Verona ci fa stare un po’ inconsciamente tranquilli, forse ci manca la convinzione giusta. Ma questi 27 punti sono stati fatti proprio da questa squadra”.

Un commento sulla stagione del portiere: ”Non faccio miracoli, penso di essere stato un giocatore importante, ma non appelliamoci ai miracoli della difesa, il gol prima o poi ce lo fanno quindi serve più convinzione lì davanti. E’ solo un momento, ne sono sicuro: basta un gol per ritrovare il vero Lecce”.