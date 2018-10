Fano, lancio di ombrello in campo

In occasione di Fano-Monza, gara chiusasi tra le polemiche, c'è stato anche un lancio di ombrello in campo. Multata la società marchigiana, così come altri cinque club di serie C.

€ 1.500,00 A.J. FANO perché un proprio sostenitore lanciava sul terreno di gioco un ombrello che veniva intercettato dalla rete della porta difesa dal portiere della squadra avversaria (r.A.A.,r.proc.fed.e r.c.c.).

€ 1.500,00 AREZZO perché propri sostenitori in campo avverso rivolgevano ad un addetto federale reiterate frasi offensive (r.c.c.).

€ 500,00 PRO PATRIA perché propri sostenitori durante la gara rivolgevano reiterate frasi offensive verso l'arbitro (r.proc.fed.).

€ 500,00 CAVESE per comportamento antisportivo in quanto, con la propria squadra in vantaggio, veniva rallentata l'attività di raccattapalle impedendo una rapida ripresa del gioco.

€ 500,00 OLBIA per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara.

SPORTAL.IT | 30-10-2018 16:35