Fantacalcio, i consigli per la 26esima giornata

Dopo la caotica giornata della scorsa settimana, il calcio prova a ripartire con una 26a giornata del campionato di Serie A che vedrà diverse partite a porte chiuse. Il turno si apre domani pomeriggio con Lazio-Bologna mentre il big match Juventus-Inter è fissato per domenica sera. Nel mezzo tutte le altre, chiude Sampdoria-Verona lunedì sera. Provando a tornare alla normalità, cercheremo anche questa settimane di aiutarvi nelle vostre scelte. Buon fantacalcio a tutti!

Fantacalcio: il portiere da schierare per la 26a giornata

1 – Pau Lopez della Roma. Sembra finalmente tornato ai livelli di inizio stagione. Qualche brivido lo concede ancora, ma il 6,08 di media lo rende una sicurezza. Il Cagliari ci proverà, ma siamo certi che lo spagnolo si farà trovare pronto.

2 – Emil Audero della Sampdoria. Sempre titolare, in ottica modificatore difficilmente si è distaccato dalla sufficienza. Le 43 reti incassate in 24 giornate non sono poche, ma contro un Verona spuntato potrebbe far salire il 5,96 di media.

3 – David Ospina del Napoli. Nelle dieci occasioni in cui è stato chiamato in causa si è pressoché sempre guadagnato la sufficienza per una media 5,8. Nelle ultime giornate sta trovando continuità e contro il Torino potrebbe arrivare il secondo clean-sheet personale.

Fantacalcio: consigli per la difesa

1 – Robin Gosens dell’Atalanta. Chi lo ha in rosa difficilmente se ne priva. Quest’anno l’esterno della Dea è l’arma in più di molti fantallenatori. 7,55 di fantamedia, 7 reti e 4 assist… c’è poco da aggiungere, contro il Lecce è da schierare.

2 – Marash Kumbulla del Verona. È in netta ripresa e le prestazioni delle ultime giornate lo confermano. Media e fantamedia identiche, con un 6,19 che lascia pochi dubbi sulla buona stagione dello scaligero. In gol all’andata, potrebbe trovare il bis.

3 – Theo Hernandez del Milan. L’esterno spagnolo è un punto fermo per molti fantallenatori e, con 6,76 di fantamedia, non potrebbe essere altrimenti. Il gol manca dalla 20a giornata, ma contro il Genoa potrebbe arrivare il sesto sigillo stagionale.

Fantacalcio: consigli per il centrocampo

1 – Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. È imprescindibile per Inzaghi e, ne siamo certi, anche per i suoi fantallenatori. La fantamedia del 6,67 è leggermente bassa per via dei soli 4 gol messi a segno fin qui. Per lui anche 3 assist. Contro il Bologna potrebbe incrementare i suoi bonus.

2 – Federico Chiesa della Fiorentina. Stagione fin qui sotto tono. Nelle ultime giornate sembra in ripresa, con la doppietta alla Samp che ha portato a 6 i gol stagionali. Per lui fantamedia del 6,91. Contro l’Udinese sarà certamente tra i protagonisti.

3 – Jasmin Kurtic del Parma. Contro la Spal proverà certamente a fare uno scherzetto ai suoi ex compagni. Il 6,2 di fantamedia, con 2 gol e un solo assist, è comunque buono. Dunque, perché non provare a far valere la legge dell’ex?

Fantacalcio: consigli per l’attacco

1 – Giovanni Simeone del Cagliari. Quando non segna, difficilmente trova la sufficienza, ma per gli attaccanti spesso è così. Per lui fantamedia del 6,83. Con la Roma reduce dalla trasferta europea in Belgio potrebbe cercare il settimo centro stagionale o sfornare il suo quarto assist.

2 – Jeremie Boga del Sassuolo. Tra le sorprese più belle di questa prima metà di stagione, l’ivoriano sta segnando a ripetizione. Sette gol e 2 assist in 23 presenze per una fantamedia del 7,34. Non è più una scommessa e contro il Brescia potrebbe regalare altri bonus.

3 – Lautaro Martinez dell’Inter. Il Toro scalpita. È già in doppia cifra e nel big match contro la Juve siamo certi che proverà in ogni modo a centrare il dodicesimo gol stagionale. Fantamedia del 7,69 e rischi minimi, perché non provarci?

SPORTEVAI | 28-02-2020 13:17