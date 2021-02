Covid, quadro critico per Fausto Gresini: è in coma farmacologico

Sono ore di ansia e di apprensione per Fausto Gresini, ricoverato da 55 giorni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna. L’ex campione della 125 e team principal della Gresini Racing è in coma farmacologico e sostenuto da un respiratore meccanico.

Netto peggioramento di Gresini: coma farmacologico

Secondo l’aggiornamento pubblicato su Twitter, le condizioni del due volte campione del mondo nella classe 125 e ora team principal in Moto3, Moto2 e MotoGP sono critiche per il sopraggiungere di altre complicanze. Un quadro clinico complesso, che il figlio Lorenzo aveva illustrato in un post su facebook e che aveva purtroppo comunicato come l’equipe medica avesse deciso dopo un improvviso peggioramento nella notte tra venerdì e sabato scorsa, di sedarlo.

Il nuovo bollettino sulle condizioni di Fausto Gresini

Queste le parole del dottor Nicola Cilloni, relative allo stato in cui versa Fausto Gresini dopo l’infiammazione polmonare che lo ha aggredito:

“Fausto Gresini è ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico. I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico”.

Grande la dimostrazione di solidarietà e i messaggi di incoraggiamento che continuano a essere postati sui social, per Fausto e la sua famiglia in questa lotta contro il Covid che dura, ormai, da quasi 56 giorni.

VIRGILIO SPORT | 19-02-2021 08:23