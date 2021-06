Favre dice no al Crystal Palace: problemi di lingua

I colloqui, i progetti, l’annuncio imminente, quindi la decisione a sorpresa: Lucien Favre non sarà il nuovo allenatore del Crystal Palace. Dopo giorni di incontri proprositivi con il club londinese, l’allenatore ex Borussia Dortmund, nella giornata di oggi, come riporta Sky Sport, ha rifiutato l’offerta per la panchina della società inglese.

Secondo le riscostruzioni della BBC, il tecnico svizzero, a poche ore dall’annuncio, avrebbe fatto marcia indietro a causa della necessità di prendersi una lunga pausa dal calcio. Favre, esonerato dal Borussia Dortmund lo scorso 13 dicembre dopo due stagioni e mezzo in Germania, e una Supercoppa vinta, era stato contattato dal Crystal Palace come sostituto di Roy Hodgson.

L’allenatore svizzero, però, ha preferito non accettare perché, stando sempre alle ricostruzioni, non avrebbe abbastanza energia per trasferirsi in un nuovo Paese, né di affrontare un campionato diverso, la Premier League, né di imparare una nuova lingua.

Sfuma, così, l’accordo che prevedeva tre anni di contratto (che aveva visto, tra l’altro, il club londinese avviare, secondo quanto riportato da Sky Sport, le pratiche per il permesso lavorativo): a sorpresa, dal nulla e con l’annuncio imminente dell’ingaggio: in casa Crystal Palace, adesso, riparte la ricerca del nuovo tecnico. In casa Favre, i preparativi per una pausa dal calcio che, come sembra, potrebbe essere lunga.

OMNISPORT | 25-06-2021 14:30