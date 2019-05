Fedele fa sognare Napoli su un bomber: Cerca casa a Posillipo

L’ennesima uscita spiazzante di De Laurentiis su Insigne ha riaperto il caso. Il presidente del Napoli, che già nei giorni scorsi si era mostrato vago sul futuro del capitano, riservandogli anche qualche frecciatina (” Un vero capitano non è solo quello che porta il gagliardetto o la fascia, ma è anche quello che sa parlare alla squadra e sa come convincerla a poter raggiungere determinati traguardi”) ha sorpreso tutti dicendo: “Ha sempre dimostrato un grande attaccamento alla maglia, se poi questa grande responsabilità di essere anche napoletano gli ha giocato nel passato e gli potrebbe giocare nel futuro una idiosincrasia con quei tifosi, che dico che non sono tifosi, non posso certo obbligarlo a rimanere suo malgrado. Lui più volte, quattro anni fa o sei anni fa e anche recentemente prima di accordarci con Raiola, mi ha chiesto di andare via perché non si sentiva amato”.

LA SORPRESA – Parole che hanno lasciato di stucco i tifosi, convinti che ormai la questione fosse chiusa e che presto ci sarebbe stato il prolungamento di contratto. Sarebbe proprio Insigne a premere per andar via, visto il rapporto difficile con la tifoseria della sua città, e Raiola è al lavoro per portare al Napoli un’offerta adeguata. Possibile che gli azzurri si privino del loro giocatore più talentuoso? Possibile se al suo posto dovesse arrivare un campione. E’ quello che assicura Enrico Fedele. L’ex dg del Parma, sull’emittente napoletana Televomero nel corso della trasmissione “L’Infedele”, ha lanciato la sua bomba di mercato.

LA RIVELAZIONE – Fedele ha detto: “Una fonte certa e auterovole mi ha confidato che Icardi ha chiesto a un’impresa edile di ristrutturare un appartamento a Posillipo, dove probabilmente andrà ad abitare. Ripeto la fonte è serissima, si tratta di un professionista integerrimo. Con ogni probabilità Insigne lascerà Napoli, dalla sua cessione ci sarebbero quindi i soldi per Icardi. Insieme ad Insigne potrebbe partire anche uno tra Allan e Mertens”.

SPORTEVAI | 15-05-2019 08:41