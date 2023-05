Federer: “Spero che Nadal rientri e giochi il Roland Garros”

Lo svizzero ha parlato da Miami dove ha assistito al Gp di Formula 1, si è espresso sia sul maiorchino sia su Djokovic, lasciando trasparire anche un velo di preoccupazione.

09-05-2023 18:51

Roger Federer torna a parlare e lo fa in occasione degli Internazionali di tennis di Roma ma anche del prossimo Roland Garros.

Dopo aver trascorso il weekend a Miami per assistere al Gran Premio di Formula 1, l’ex tennista svizzero ha detto la sua soprattutto sul compagno/rivale di sempre Rafa Nadal: “Ho visto che Rafa si è ritirato da Roma, gli auguro ogni bene e spero che torni al più presto, spero che ci sia a Parigi perché se così non fosse sarebbe dura per il tennis” ha riportato la Gazzetta dello Sport.

“Ho visto che anche Novak Djokovic ha giocato poco, mi auguro che anche lui possa andare alla grande, così come tutti i giovani, sarò sicuramente sintonizzato per seguire il prestigioso torneo francese”.