Federer torna in pubblico: il 19 novembre sarà a Tokyo

20-10-2022 17:10

Un ritorno in campo…quasi. Roger Federer ad un mese dal ritiro tornerà a mostrarsi in pubblico in occasione di un evento benefico. A Tokyo il 19 novembre andrà in scena UNIQLO LifeWear, kermesse organizzata dal brand a cui il “Re” si è legato nel luglio 2018.

L’appuntamento è all’Ariake Coliseum, arena che ha ospitato il torneo di tennis in occasione delle Olimpiadi del 2021.

In quest’occasione Federer non metterà in scena nessuna esibizione, piuttosto regalerà lezioni di coaching al fianco di Shingo Kunieda, il 38enne tennista giapponese in sedia a rotelle che quest’anno ha vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, oltre due ori paralimpici ad Atena 2004 e Pechino 2008.

Insieme i due campioni terranno lezioni di tennis ad una serie di studenti selezionati dalla prima alla quarta elementare.