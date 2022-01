Federica Brignone, carica olimpica: 19esima vittoria in carriera

30-01-2022 12:55

Strepitosa Federica Brignone. La sciatrice azzurra ha conquistato il suo diciannovesimo successo in carriera trionfando nel SuperG di Garmisch.

Brignone: successo a pari merito con la Huetter

L’atleta valdostana ha dato un chiaro segnale in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino, al via il 4 febbraio: per le medaglie c’è anche lei. L’Azzurra su una pista non particolarmente favorevole come la Kandahar ha trionfato a pari merito con l’austriaca Cornelia Huetter: entrambe hanno chiuso con il tempo di 1’18”19.

Al terzo posto un’altra sciatrice austriaca, Tamara Tippier, terza a 82 centesimi dalle due vincitrici. Per la Brignone è un successo significativo e che dà morale, nonostante le assenze delle campionesse Shiffrin e Gut-Behrami, che hanno deciso di saltare la gara per anticipare la partenza per la Cina.

Brignone prima nella classifica di SuperG

Federica con il terzo successo stagionale dopo quelli di St. Moritz e Altenmarkt rinsalda la sua leadership nella classifica di SuperG, davanti alla connazionale Elena Curtoni, ottava oggi. Tra le altre Azzurre, da segnalare Roberta Melesi, quattordicesima: per lei è il miglior risultato in carriera. Nicol Delago tredicesima, lontane le altre.

Brignone, 19esimo successo e nuovo record azzurro

Con la vittoria numero 19, Federica Brignone si conferma l’Azzurra più vincente nella storia della Coppa del Mondo, davanti a Deborah Compagnoni e Sofia Goggia. Inoltre il successo di Garmisch è il decimo centro stagionale per le sciatrici azzurre, che hanno così eguagliato il record del 1996/97: che sia di buon auspicio per le Olimpiadi in arrivo.

