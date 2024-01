Federica Pellegrini è diventata mamma: papà Matteo Giunta ha annunciato la nascita di Matilde

Alle 6.51 di mercoledì 3 gennaio è nata Matilde, figlia della Divina e Matteo Giunta. Gli auguri degli amici e di tanti personaggi dello spettacolo

03-01-2024 10:53

Giornalista sportivo a tutto campo, in grado di maneggiare con cura tante discipline e coglierne gli aspetti più rilevanti. Vent'anni d'esperienza sul campo non hanno spento la fiamma della curiosità, né la voglia di conoscere ed esplorare l'universo sconfinato dello sport

Abituata a correre veloce in vasca, Federica Pellegrini stavolta ha dovuto armarsi di tanta santa pazienza: dopo 48 ore di attesa è infatti venuta alla luce Matilde Giunta, la primogenita della campionessa di nuoto e del suo ex allenatore (nonché compagno nella vita) Matteo Giunta. Alle 6.51 presso l’ospedale Sacro Cuore di Negrar (provincia di Verona) è nata la piccola erede della coppia per eccellenza del nuoto italiano, e a rendere pubblica la cosa è stato il papà con un post su Instagram che ritraeva tutti e tre, stanchi ma finalmente felici per il lieto evento.

“Due giorni complicati”: il post di papà Matteo

Federica, 35 anni compiuti lo scorso agosto, da un paio di giorni aveva fatto perdere le sue tracce, nel senso che non aveva condiviso alcuna notizia legata all’ormai imminente nascita della piccola Matilde, affettuosamente ribattezzata “Meringhetta” nel corso della gravidanza. Era stato Matteo Giunta, nell’ultimo post del 2023, ad annunciarne in qualche modo la nascita ormai imminente, celebrando l’anno che giungeva al termine con la foto del test di gravidanza che a primavera aveva riempito di gioia i due neo genitori: “C’è una sola foto che può sintetizzare questo 2023… però adesso Meringhetta del mio cuore è ora di sloggiare”.

Proposito esaudito nell’arco di 48 ore, che nel post col quale Matteo ha celebrato l’evento ha definito “complicate”, ringraziando poi tutti coloro che in ogni modo e in ogni forma hanno aiutato la coppia negli ultimi due giorni.

“Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio: Titty, Marcello, Giada, Alessandro, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore”.

Un rapporto di lavoro che s’è trasformato in amore

Federica e Matteo hanno condiviso tanti momenti esaltanti delle loro rispettive carriere da atleta e allenatore. Hanno lavorato assieme dal 2013 fino al termine della carriera della nuotatrice veneta, poi sono usciti allo scoperto come coppia a partire dal luglio del 2021, subito dopo l’ultima olimpiade disputata dalla Pellegrini. Il 27 agosto 2022 si sono sposati a Venezia e a distanza di 16 mesi dalle nozze è arrivata la piccola Matilde a rendere ancora più feconda la loro unione.

Tra i primi a congratularsi con la coppia l’ex della Pellegrini, il nuotatore Luca Marin, e la presentatrice tv Lodovica Comello, che ha collaborato con Federica a Italian’s Got Talent. Molti altri sono destinati a rincorrersi nel corso della giornata, anche perché la notizia ha fatto rapidamente il giro del web.

Lo “spoiler” di Federica da Diletta Leotta

Poche settimane fa, ospite del podcast “Mamma Dilettante” di Diletta Leotta, Federica aveva spiegato che la nascita sarebbe dovuta avvenire tra il 29 dicembre e Capodanno. Alla fine l’attesa è stata un po’ più lunga, ma la gioia oltremodo grande. E per la neo coppia di genitori si preparano nottate ben diverse da quelle che hanno contraddistinto le rispettive carriere.