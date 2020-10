Federico Chiesa divide la Juventus: subito le prime critiche

L’arrivo di Federico Chiesa divide il mondo Juve. Sono tanti i tifosi soddisfatti per l’acquisto in extremis di un grande giocatore di talento in attacco, ma c’è chi è scettico sulla scelta di Fabio Paratici di puntare sul figlio d’arte e non invece sulla ricerca di un vice Alex Sandro sulla fascia sinistra.

Tra questi ultimi c’è anche un ex difensore dei bianconeri, Pasquale Bruno, molto duro nei confronti del classe 1997: “L’affare vero lo ha fatto la Fiorentina, sessanta milioni di euro per lui sono troppi: alla fine è un giocatore tipo Bernardeschi, non sarà mai un top player. Chiesa ha un difetto, simula troppo, deve cascare meno. Un calciatore modesto e non mi sta troppo simpatico”, ha detto a Tiki Taka.

Anche un tifoso vip come Giampiero Mughini non è particolarmente entusiasta: “Non so se l’acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus. Comunque i tifosi della Fiorentina non si lamentino, gli arriveranno 60 milioni. Volgare parlare di soldi? Non riconduco tutto ai soldi ma in un Paese che darebbe la sorella ai beduini per 100 euro…”.

Tra chi invece promuove l’arrivo di Chiesa c’è l’ex difensore Mark Iuliano a Tuttomercatoweb: “Bell’acquisto, potrà crescere ancora, farà gol e assist. Mi dispiace che sia partito Douglas Costa che a me piaceva molto. Sarà un campionato avvincente, l’Inter è forte, l’Atalanta idem e poi c’è il Napoli e il Milan è tornato a combattere, ma la Juve parte sempre favorita per rosa a abitudine alla vittoria”.

Pollice in su anche per l’ex centrocampista Alessio Tacchinardi: “Arriva al momento giusto per fare il definitivo salto di qualità. Ora tocca a lui, va in un ambiente dove c’è grande pressione e anche competizione tra i giocatori. Si giocherà il posto con Cuadrado per l’esterno di destra del 3-5-2”, ha detto a tuttomercatoweb.

OMNISPORT | 06-10-2020 10:53