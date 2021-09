Felipe Anderson vota Sarri: "Crediamo nel progetto"

Seconda sconfitta consecutiva per la Lazio, che dopo il ko in casa del Milan cade anche a Istanbul contro il Galatasaray nella prima partita del girone di Europa League.

Un ko pesante in un raggruppamento impegnativo che comprende anche Lokomotiv Mosca e Olympique Marsiglia, ma ovviamente ancora rimediabile.

Felipe Anderson, intervistato al termine della gara da ‘Lazio Style Radio’, non fa drammi: “Dobbiamo avere più pazienza con la palla per trovare il momento giusto per la giocata, col tempo ci verrà automatico e stiamo lavorando molto per farlo il prima possibile e tornare a conquistare dei successi. Stiamo lavorando bene, crediamo in quello che facciamo. Certo sarebbe meglio lavorare con delle vittorie alle spalle, ma presto ci toglieremo delle soddisfazioni”.

Il brasiliano, tornato a Roma dopo tre anni amari tra West Ham e Porto, si dice soddisfatto a livello personale: “Mi mancava la continuità quando sono tornato in biancoceleste, ora mi sto sentendo bene”.

OMNISPORT | 16-09-2021 22:20