Felipe Massa: "Bottas? E' una questione mentale"

L’ex pilota Felipe Massa in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato delle difficoltà evidenti di Valtteri Bottas: “Il rendimento di Bottas credo sia legato a una questione mentale. Non è facile confrontarsi con un fuoriclasse come Lewis Hamilton. Lo stesso discorso vale anche per Vettel. Tutti e due stanno vivendo una situazione delicata”.

Il finlandese si trova a fare i conti non solo con il fortissimo compagno di scuderia, ma anche con le voci che danno George Russell vicinissimo a prendersi il suo posto nel 2022: “George è davvero forte anche se a Imola ha sbagliato. Spero che prima o poi la Mercedes gli dia una chance. Poi è piaciuto che a mente fredda si sia scusato, è un segno di maturità“.

OMNISPORT | 26-04-2021 11:02