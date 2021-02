Feltri, tweet al veleno su Rai e Napoli scatena la bufera

A dire la verità se ne sono accorti anche i tifosi napoletani che, dopo la depressione totale del primo tempo della semifinale di coppa Italia con l’Atalanta, avevano notato segno di risvegli della squadra di Gattuso ma senza illudersi più di tanto perché la fiammata era durata poco ed era stata poco incisiva al di là del gol di Lozano. Il tutto però mentre i telecronisti della Rai non facevano che ripetere di come il Napoli fosse rinato col cambio di modulo e avesse cambiato faccia alla gara. Se a Napoli si guardavano perplessi tra di loro, a Bergamo invece si sono proprio arrabbiati nel sentire questi commenti.

Feltri attacca la Rai

Portavoce del malumore è Vittorio Feltri, bergamasco doc e tifoso della Dea. il direttore editoriale del quotidiano Libero su twitter stigmatizza tutto scrivendo: “La tv benché l’Atalanta abbia vinto 3 a 1 parla solo del bel Napoli , ridicolo”.

Sui social si scatena la polemica degli atalantini

Tutti furiosi gli atalantini sui social: “Imbarazzanti, hanno descritto il secondo tempo come un assalto del Napoli che in realtà ha giocato sì e no 10 minuti (e per il resto è stato preso a pallate)” o anche: “90 minuti come soggetto il Napoli. Assurdo. RadioTelevisioneBorbonia” e ancora: “Perché l’Atalanta fa paura sia come gioco corale sia come organizzazione societaria, non piace ai procuratori e non piace ai pezzi grossi, ma è espressione del miglior calcio al momento”.

Tutte le gaffes dei telecronisti

Diverse le gaffes commesse dai telecronisti della Rai:

“Bello anche quando ha detto che Atalanta e Napoli si erano incontrate nella finale dell’83 e vinse il Napoli all’andata e al ritorno. In realtà quella finale è dell’87, nell’83 la coppa Italia la vinse la Juventus in finale con il Verona” o anche in occasione del gol del 3-1 dell’Atalanta: “Quell’Osimhen urlato totalmente a caso per noi ha già fatto la storia delle telecronaca sportiva. Grazie mamma Rai” , oppure: “E che dire di come pronunciavano Zglieinski?”.

C’è chi scrive: “Telecronaca imbarazzante .. 3 a 1 e continuano a dire quanto il Napoli gioca bene” e infine l’ironia di un tifoso napoletano: “La TV commette molti errori, si figuri che a volte la invitano come ospite”.

SPORTEVAI | 11-02-2021 09:35