Fernando Alonso: "A Monza senti la storia"

Il pilota della Alpine Fernando Alonso ha presentato così il Gp di Monza: “Correre in posti come Spa, Zandvoort e Monza è un bene per la Formula 1 in quanto questi sono luoghi con un sacco di storia e passione per questo sport. Monza in particolare è una pista dove si può davvero sentire la storia della Formula 1, per certi versi la puoi vivere fisicamente”.

“È un circuito molto veloce e scorrevole – ha continuato il due volte campione del mondo – e quando si trova il giusto set-up e il giusto ritmo può essere molto divertente girarci. Per vincere lì è necessaria una macchina che abbia una buona velocità in rettilineo a causa della natura ad alta velocità del circuito“.

OMNISPORT | 07-09-2021 19:33