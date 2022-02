Fernando Alonso carico: "Pronto per la stagione numero 20"

20-02-2022 22:10

Fernando Alonso sui social scalpita in vista del via del Mondiale di Formula 1. “Sono quasi pronto, ancora una settimana per iniziare i test invernali del 2022. Pre-stagione numero 20 in Formula 1”, ha scritto il pilota asturiano duve volte campione del mondo sui suoi profili social.

Lo spagnolo, che ha anche pubblicato una foto che lo immortala mentre sta compiendo alcuni esercizi fisici, parteciperà come tutti gli altri piloti alle prove prestagionali di Barcellona, in programma dal 23 al 25 febbraio.

