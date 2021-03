Fernando Alonso chiarisce su Lewis Hamilton

Fernando Alonso aveva fatto rumore negli scorsi giorni, quando in un’intervista alla BBC aveva detto di sentirsi più forte dei piloti che occupano le prime posizioni. Ora l’asturiano rettifica: “Probabilmente ho compreso male la domanda che mi è stata posta. Pensavo fosse ‘Ti senti come nel 2018?’. E infatti ho risposto di no, perché penso di essere più forte rispetto a prima”.

“Lo confermo: tutte le esperienze che ho provato in questi due anni mi hanno reso un pilota migliore. Quindi era una frase riferita a me, non volevo fare nessun paragone tra me, Lewis Hamilton, Max Verstappen o qualsiasi altro pilota. Prima di tutto perché si tratta di una compararazione difficile, poi perché loro stanno dominando questo sport negli ultimi anni. Non volevo assolutamente dire che fossi più forte di loro”.

Alonso, 39 anni, ha battuto il compagno di squadra in Alpine Esteban Ocon nelle qualifiche del Bahrain, chiudendo con un lusinghiero nono tempo.

OMNISPORT | 28-03-2021 12:27