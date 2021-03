Fernando Alonso non si sente "vecchio"

Fernando Alonso si prepara al suo secondo debutto in Formula 1 dopo due anni lontano dalla classe regina. L’asturiano, 40 anni a luglio, non si sente affatto un pilota “vecchio”: “Limite di tempo massimo per il progetto? No. In F1 non puoi programmare tutto in anticipo. Devi goderti il percorso, cercando di lavorare per raggiungere i sogni che hai in testa. Per me non è diverso. Cerco di fare questo ritorno per provare vincere gare, ma non c’è un limite di tempo chiaro che mi sono fissato. Sono sorpreso che mi venga sempre chiesto dell’età. Chi sta dominando questo sport ha 35-36 anni, non è che io ne abbia 20 di più”.

“Voglio mettermi alla prova ed aiutare il team in questo momento importante di passaggio da Renault ad Alpine. Il ritorno sarà stato un successo se con il team cresceremo e se lotteremo presto per obiettivi importanti”.

Sulle sue sensazioni: “Ti senti sempre più a tuo agio dopo 4-5 gare. Sono felice del livello che abbiamo raggiunto, ma tra qualche gara mi sentirò ancora meglio. Non ci sono garanzie di essere al livello di quando ho lasciato la F1. Bisogna solo avere fiducia e cercare di fornire al team i risultati che si aspetta da te. Non ci sono garanzie di essere quello del 2018. Lo spero”.

OMNISPORT | 25-03-2021 17:24