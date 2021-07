Ferrai, Mattia Binotto: "È stata una buona gara per noi"

Un weekend in cui ciò che non ha funzionato per la Ferrari è stata solamente la pistola del meccanico nel pit stop di Carlos Sainz. A parte questo incidente, è arrivato il secondo posto per Charles Leclerc davvero insperato alla vigilia, nonostante le parole dei piloti, grazie ad una grande prestazione del monegasco. Leclerc allo spegnimento dei semafori aveva bruciato Valtteri Bottas, poi grazie alla lotta tra Verstappen e Hamilton ha preso la testa della corsa e dunque la ‘pole’ per la ripartenza effettuata da fermo.

Ma non solo, dato che Charles è anche stato in grado di sopperire ai tagli di potenza della propria Power Unit ed a tenere dietro Lewis Hamilton fino al penultimo giro. Una volta montata la gomma dura, però, non ha potuto opporre resistenza nel finale a Hamilton.

Il team Principal della Rossa Mattia Binotto, ovviamente, guarda il lato giusto della medaglia ai microfoni di Sky Sport, e fa giustamente i complimenti alla Mercedes:

“Lewis era più veloce di noi. C’è dispiacere a due giri dalla fine, ma bisogna essere realisti. È stata una buona gara per noi dopo il disastro della Francia. Sono già tre gare, non c’è due senza tre, tre gare di seguito con buon ritmo di gara, questa è la cosa importante. Siamo concentrati su noi stessi, cerchiamo di migliorare continuamente. Silverstone è una pista ostica: abbiamo fatto una buona qualifica e ottenuto il secondo posto in gara. Fa piacere. Charles Leclerc è stato molto bravo tutto il weekend, in qualifica, nella qualifica sprint a e oggi. Anche Carlos è stato bravo, ma più sfortunato. Anche oggi peccato per il pit-stop. Un problema alla pistola gli è costata una posizione importante. Quando ha avuto pista libera ha girato molto forte anche lui. Questa è un’altra cosa importante per noi”.

OMNISPORT | 18-07-2021 18:57