Queste le parole dello spagnolo della Ferrari Carlos Sainz dopo le qualifiche del Gran Premio di Turchia, nel quale domani partirà dal fondo della griglia per la sostituzione dell’intera power unit: “Il piano era quello di fare la Q1 per togliere qualcuno in Q2 e lo abbiamo fatto, eliminando un competitor come Ricciardo e la McLaren. Abbiamo dato la scia a Charles per farlo entrare in Q3 ed è andata bene”.

OMNISPORT | 09-10-2021 15:58