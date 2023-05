Ferrari, Frédéric Vasseur: “Dobbiamo concentrarci sull’incostanza”

Il Team Principal della Ferrari come raccolto da Motorsport: “È stato un weekend difficile ed è stata una gara complessa”

10-05-2023 15:57

Il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, dopo la gara di Miami, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni.

Durante l’analisi del fine settimana ha dichiarato: ”Nel complesso è stato un weekend difficile e una gara complessa, perché al sabato il nostro ritmo è stato decente, ma non siamo comunque riusciti a mettere tutto insieme e in gara le cose sono andate pressoché nel medesimo modo: il primo stint è andato abbastanza bene per Carlos, che ha perso un paio di secondi (dai primi) nel primo terzo di gara, ma poi ha incassato 25″ nei due terzi successivi. Siamo stati troppo incostanti da una macchina all’altra, tra un giro e l’altro. Dobbiamo capire perché”. Riporta Motorsport.com.

Prosegue poi il Team Principal: ”Non è solo questione di gara, perché in alcune fasi della corsa siamo andati bene. Ancora una volta nel primo stint con le medie Carlos ha perso 5″ in 18 giri. Credo che questa fase della gara sia stata buona per noi. Per Charles, invece, è stato l’opposto: in alcune fasi del secondo stint con le dure è apparso in buona forma, perché nella prima parte della gara con le Medium aveva faticato molto di più. Ma dobbiamo davvero concentrarci sull’incostanza, perché per noi è fondamentale”.

Conclude, come riportato da Motorsport.com, Frédéric Vasseur: ”E’ in quel preciso punto dove dobbiamo fare un passo avanti. Con Charles eravamo più performanti con le dure, con Carlos lo eravamo molto di più con le medie. E anche con le stesse gomme da un giro all’altro non abbiamo la stessa costanza di rendimento e prestazione”.