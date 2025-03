Ferrari: Hamilton e le ultime parole famose, Leclerc si sente un problema, fan gelati sul web

Il britannico dopo la Sprint si era tolto i sassolini dalle scarpe, Vasseur indica nel degrado gomme la chiave per vincere il Gp di Cina

Doccia fredda a Shanghai. Sventolavano già le bandiere rosse dopo la sprint che ha visto il dominio di Hamilton ma le qualifiche hanno riportato tutti sulla terra: le Ferrari partiranno solo dalla terza fila e rimontare non sarà facile. Un passo indietro netto che ha gelato addetti ai lavori e tifosi.

Le ultime parole famose di Hamilton

Aveva cantato vittoria troppo presto il britannico dopo la Sprint, duro il suo sfogo contro le critiche: “C’è stata un’incredibile quantità di critiche e di persone che ha blaterato a vanvera che non hanno esperienza di tutto questo. È stato fantastico qui sentirmi più a mio agio nella macchina come a Melbourne non era successo. Mi sono svegliato sentendomi alla grande. Sono partito bene, con questo nuovo asfalto c’è tantissimo grip e non è stato facile gestire le gomme ma tutti hanno faticato allo stesso modo. Non sento la pressione. So che è il primo anno, so che i tifosi vogliono vincere e anche il team, significa tutto per loro. Come detto da subito, ci sta che una giornata non vada bene ma dobbiamo fare un passo alla volta”.

Dopo le qualifiche l’umore è diverso: “Potevo forse essere di un paio di decimi più veloce ma abbiamo fatto fatica a trovare il bilanciamento. Abbiamo migliorato poco facendo un paio di aggiustamenti che ci hanno però dato molto sovrasterzo”.

La rassegnazione di Leclerc

Leclerc sembrava invece rassegnato già da prima (“sono stato conservativo all’inizio, ma non avevo passo, specie nella prima parte, non sono stato al livello di Lewis. Non mi aspetto miracoli e credo davvero, in questo week end, di essere io il problema”) e le prospettive secondo il monegasco non sono rosee: “Non mi aspettavo miracoli perché questa non è la mia pista. Ho fatto un buon giro ma non ne avevo di più, peccato. Cambiano in continuazione la pressione delle gomme e le condizioni ambientali ma alla fine è uguale per tutti. Forse abbiamo pagato più di altri ma dobbiamo ancora studiare i dati. Lewis qui va forte e ha vinto la Sprint ma è molto diverso stare davanti oppure dietro agli altri. Quindi penso che faremo fatica nel Gran Premio, ci aspetta un Gran Premio difficile”.

Infine il team principal Vesseur: “Si poteva fare meglio ma abbiamo faticato nel Q2. Poi ci siamo ripresi nel Q3 ma partivamo da troppo lontano per fare meglio della terza fila. Domani nel Gran Premio il fattore-chiave sarà il degrado-gomme da tenere sotto controllo. Sarà più importante anche della performance pura. Penso sia complicato per tutti, non solo per noi.”.

La delusione dei tifosi sul web

Fioccano le reazioni sul web: “Si torna sulla terra , insomma nella normalità delle cose” e poi: “Siamo al “nostro”posto, come negli ultimi anni…” e anche: “Questa è la peggiore macchina che una squadra di F1 possa creare. Stamattina vinci (meritatamente) la sprint e in qualifica sei P5-P6 solamente perché è cambiato il bilanciamento” oppure: “In qualifica torniamo in modalità gambero” e infine: “La conferma che sta macchina ha un finestrino troppo piccolo, passati da fare pole e dominare la sprint a faticare per passare il Q2 e beccarsi 8 decimi. Non è una cosa normale”.