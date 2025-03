F1, griglia di partenza GP Cina: c'è Piastri in pole davanti a Russell, Hamilton e Leclerc in terza fila

Gp Cina F1, la griglia di partenza: prima pole per Oscar Piastri con la McLaren davanti a Russell e al compagno Norris, poi Verstappen. Solo terza fila per Ferrari con Hamilton quinto e Leclerc sesto.

Niente Ferrari in pole bis. Stavolta la McLaren si è ripresa lo scettro della monoposto più veloce in griglia di partenza. Sarà Oscar Piastri a partire davanti a tutti nel Gran Premio della Cina. In prima fila con lui la Mercedes di George Russell, seconda fila per l’altra papaya di Lando Norris e la Red Bull di Max Verstappen. Solo terza fila per le rosse: Lewis Hamilton non ha ripetuto la magia della Sprint (pole ieri e vittoria all’alba), solo 5° l’inglese appena davanti al compagno Charles Leclerc. Partenza della gara domenica mattina alle 8.

Gp Cina griglia di partenza

1ª fila 1. Oscar Piastri 1:30.641

McLaren 2. George Russell 1:30.723

Mercedes 2ª fila 3. Lando Norris 1:30.793

McLaren 4. Max Verstappen 1:30.817

Red Bull 3ª fila 5. Lewis Hamilton 1:30.927

Ferrari 6. Charles Leclerc 1:31.021

Ferrari 4ª fila 7. Isack Hadjar 1:31.079

Racing Bulls 8. Andrea Kimi Antonelli 1:31.103

Mercedes 5ª fila 9. Yuki Tsunoda 1:31.638

Racing Bulls 10. Alexander Albon 1:31.706

Williams 6ª fila 11. Esteban Ocon 1:31.625

Haas 12. Nico Hülkenberg 1:31.632

Kick Sauber 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:31.688

Aston Martin 14. Lance Stroll 1:31.773

Aston Martin 8ª fila 15. Carlos Sainz 1:31.840

Williams 16. Pierre Gasly 1:31.992

Alpine 9ª fila 17. Oliver Bearman 1:32.018

Haas 18. Jack Doohan 1:32.092

Alpine 10ª fila 19. Gabriel Bortoleto 1:32.141

Kick Sauber 20. Liam Lawson 1:32.174

Red Bull