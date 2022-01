Ferrari, il ritorno di Jean Todt si allontana

13-01-2022 10:38

Secondo rumors recenti, il presidente della Ferrari John Elkann avrebbe inviato una proposta allettante a Jean Todt per convincerlo a tornare. Al manager francese sarebbe stato offerto un ruolo di “superconsulente”, simile a quello che aveva Niki Lauda in Mercedes negli ultimi anni.

Dopo aver terminato il 17 dicembre la mansione come presidente della Fia, per Jean Todt era previsto così un ritorno romantico in Ferrari dopo aver raccolto con la scuderia italiana tanti successi dal 1993 al 2009. Ma la situazione, nel giro di poche settimane, sembrerebbe totalmente cambiata.

Joe Saward, uno dei giornalisti più noti in F1, ha ammesso che l’ipotesi di un ritorno di Jean Todt è destinata al tramonto: “Una fonte interna alla Ferrari mi ha messo in guardia dal definire sicuro l’approdo di Jean Todt in Ferrari — ha scritto nel suo blog Saward —. Lo era prima di Natale, ma la situazione è cambiata. Non è detto che ci possa essere un ulteriore ribaltone, ma molto probabilmente questa trattativa non andrà in porto”.

