Ferrari in lutto: è morto don Sergio Mantovani

E' scomparso nella notte di venerdì a 92 anni don Sergio Mantovani, storico parroco di Santa Caterina alla Crocetta a Modena e cappellano dei piloti di Formula Uno.

Lo ricorda così il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli: "Uomo e parroco dalle mille energie, aveva un tifo unico per la Ferrari e un vero amore per Modena e la comunità dei modenesi. Nei giorni scorsi ero andato a trovarlo e avevo dovuto purtroppo prendere atto che il suo 'motore' non aveva più benzina, quella benzina che l’ha reso effervescente e straordinariamente umano per tutta la vita. Lo ricorderò con molto affetto".

Soprannominato "Don Ruspa", Don Sergio Mantovani era uno dei personaggi vicinissimi a Enzo Ferrari, di cui era amico e confidente. Il soprannome fu lo stesso patron della Ferrari a darglielo, quando fece abbattere, nonostante il "no" della Soprintendenza, una piccola pieve antica in Santa Caterina per costruire una casa di riposo per gli anziani.

"Già, e ricordo ancora che lo stesso Ferrari mi diceva che se mi avessero messo in galera non mi sarebbero mancati i pasti in carcere recapitati sempre con la Ferrari. In quella occasione infatti presi dieci mesi di galera e 30 milioni di vecchie lire di multa. Poi per fortuna finì bene", le sue parole in una recente intervista alla Gazzetta di Modena.

Protagonista di mille storie (è stato confidente di grandi piloti come Lauda, Fangio e Schumacher), aveva ricordato un aneddoto in particolare: "Ricordo che quando la Ferrari perdeva davano la colpa a me dicendomi che le mie preghiere non servivano molto. Mentre quando vinceva la Rossa il merito era ovviamente suo e dei meccanici… Comunque non mi dimentico certo di tutto il personale dell’azienda ed Enzo Ferrari, certo un carattere forte ma una persona che ha fatto grande Modena e il mondo intero".

