Ferrari, le considerazioni di Leclerc e Sainz dopo le FP2 in Francia

22-07-2022 20:28

Dopo le FP2 a Le Castellet, Charles Leclerc è soddisfatto: “È stato un buon venerdì, abbiamo ancora del lavoro da fare per domani sulla macchina. È difficile da capire la situazione, mi è sembrato che la Red Bull abbia fatto qualcosa di diverso rispetto a noi. Concentrandoci su noi stessi le sensazioni sono buone, dobbiamo solo mettere tutto insieme. Ma il passo c’è“.

Il pilota della Ferrari aggiunge: “Dobbiamo venire a capo dell’affidabilità in questo weekend, sarà una gara difficile per noi piloti ma anche per le macchine. Ho fiducia che tutto andrà bene. Verstappen è sembrato particolarmente veloce con alto carico di carburante? Non sappiamo effettivamente quanto ne abbiano avuto, ma vedremo. Serve concentrarci solo su noi stessi. Se faremo un weekend perfetto lotteremo per la vittoria”.

Sorride anche Sainz, che nonostante la penalizzazione ha ottenuto il miglior tempo davanti al compagno: “Oggi è stata una giornata positiva. Gli aggiornamenti sembrano funzionare bene e la macchina andava bene, soprattutto nei giri più veloci. I long run sono stati invece più complicati per il caldo. È chiaro che le alte temperature di oggi erano un fattore importante da tenere in considerazione, ma dobbiamo studiare con calma come possiamo prenderci la massima cura delle gomme. Visto che domenica avrò una penalità, ora dobbiamo concentrarci sulla preparazione della macchina per la gara. C’è ancora spazio per migliorare, quindi continueremo a lavorare”.