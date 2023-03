Ferrari, Leclerc a colloquio con Elkann: vuole rassicurazioni

Il pilota monegasco non nasconde i malumori e le preoccupazioni dopo il primo Gp in Bahrain che ha evidenziato un distacco notevole dalla Red Bull di Verstappen.

11-03-2023 10:35

Occhi negli occhi, in maniera diretta e semplice come da sempre si fa tra “dipendente” e “datore di lavoro”: è andato più o meno così il colloquio tra Charles Leclerc e John Elkann. L’incontro è stato voluto dal pilota in primis per avere il massimo delle rassicurazioni dopo una partenza non di certo sfavillante.

Eppure, alla presentazione e dopo i primi test c’erano solo sorrisi e grande ottimismo, cosa che poi non si è tradotta in un buon risultato nella prima uscita stagionale. Uno degli scogli più grandi sembra sempre l’affidabilità, quel non riuscire ad avere un passo gara all’altezza di ciò che si riesce ad intravedere nelle prove.

Cambierà lo scenario sui lunghi rettilinei di Jeddah? Tutto da verificare, fatto sta che il “bambino prodigio” vuole vincere con la Rossa ed ora non c’è davvero più tempo.