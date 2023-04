Ferrari, Leclerc: "Ci è mancato troppo". Sainz: "Siamo tutti vicini"

Il monegasco è deluso per il settimo posto in qualifica a Melbourne. Lo spagnolo, quinto, è un po' più ottimista.

01-04-2023 10:00

Le intenzioni erano del tutto diverse. Ma purtroppo la realtà è ancora ben lontana dai sogni mondiali. Non sono arrivati passi in avanti importanti per la Ferrari nelle qualifiche del GP d’Australia. Quinto tempo per lo spagnolo, solo settimo per il monegasco Charles Leclerc. Tra loro e la Red Bull di Max Verstappen ci sono bene anche le Mercedes e l’Aston Martin.

Leclerc si è detto davvero deluso dopo il risultato delle qualifiche a Sky Sport F1: “Non avevo benzina sufficiente per l’ultimo giro, purtroppo ci è mancato troppo per essere davanti. Dobbiamo analizzare i dati con la squadra, nel giro veloce Sainz è stato davanti a me nel primo settore per preparare le sue gomme ed è un peccato”.

Il monegasco se l’è quindi un po’ presa con il compagno. Poi ha aggiunto: “Non potevamo essere tanto davanti, ma poteva andare meglio. Ho una macchina più da gara, però non giustifica il settimo posto. Dovevo fare un lavoro migliore con una gestione migliore. Non ho visto la Mercedes, siamo concentrati su noi stessi”.

Sainz è sembrato un po’ più ottimista rispetto a Leclerc ai microfoni di Sky, forse anche perché gli partirà una fila avanti: “La Mercedes è sempre lì, siamo tutti molto vicini ed è davvero difficile capire chi potrà stare davanti. L’Aston Martin sembra più forte sul passo, vediamo se in gara riusciremo ad avvicinarci un pochino”.