Ferrari, Mekies: “Con il budget cap meno sviluppi durante l’anno”

10-01-2022 14:18

Nella prossima stagione, le risorse dovranno essere allocate con grandissima attenzione, per non sforare il tetto di 140 milioni di dollari previsto dal regolamento: ecco perchè il budget cup diventa un vincolo stringente per le scuderie di F1.

Laurent Mekies, il racing director della Ferrari, sotto questo aspetto è certo che a causa del budget cap le scuderie porteranno molti meno sviluppi in pista durante la stagione, rispetto ad altri anni

Niente valori in campo ribaltati? Al momento non sembra che le monoposto possano subire grandissimi cambiamenti durante la stagione come invece poteva capitare negli scorsi anni.

“Non voglio fare paragoni con il 2021, perché è stato un anno di transizione senza sviluppi, ma già se pensiamo agli anni passati, al 2018, al 2019, mi aspetto che vedremo molti meno sviluppi sulle monoposto – le parole di Mekies ad Autosport – In quegli anni i top team portavano novità quasi ad ogni gara, questo sembra attualmente incompatibile con il tetto alle spese. Abbiamo un budget prestabilito e dobbiamo destinarlo anche agli sviluppi, questa è una grande sfida. Ogni reparto avrà il suo portafoglio e dovrà fare il massimo in base alle risorse stanziate. Ok ho questo, posso fare tre sviluppi aerodinamici, ad esempio. Ovviamente se durante i test una squadra si accorgesse che ha più problemi in un reparto rispetto ad un altro allora potrebbe destinare più risorse per risolvere quel problema, ma comunque devi stabilirle prima”.

