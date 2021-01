Ferrari: Mick Schumacher in pista a Fiorano

E’ il turno di Mick Schumacher:dopo Charles Leclerc e Carlos Sainz è sceso in pista giovedì il figlio d’arte, che in questa stagione debutterà in Formula 1 con la Haas. Schumi Jr ha girato a Fiorano con la monoposto SF71H, guidata nel Mondiale 2018 da Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen.

Schumacher sarà al lavoro anche venerdì mattina in qualità di membro della Ferrari Driver Academy, poi nel pomeriggio toccherà al nuovo collaudatore di Maranello, Callum Ilott.

