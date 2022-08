Ferrari, parla Binotto: 'Ecco cosa rifarei dall'inizio'

06-08-2022 14:09

“Vorrei disputare daccapo Monaco: non aver vinto lì partendo dalla prima fila è una cosa quasi incredibile. Per Silverstone mi dispiace come sia andata a finire ma credo che la scelta sia stata giusta”.

A parlare, a Sky Sport, è il team principal della Ferrari, Mattia Binotto. “Sono convinto che la nostra squadra è forte anche a livello strategico: spesso si guarda agli errori e – ha rimarcato – non a quello che si azzecca. Penso per esempio all’Austria dove abbiamo fatto noi la strategia, mentre in Francia siamo stati gli unici ad aver portato due gomme medie in gara…”. Binotto sottolinea come “di rimpianti ce ne sono stati tanti quest’anno, potevamo vincere 5 gare in più”. Attualmente fra Max Verstappen, leader del Mondiale, e Charles Leclerc ci sono 80 punti di distacco. Sulla carta una montagna (quasi) insacalabile ma Binotto inietta fiducia: “Dobbiamo continuare a lavorare sodo e guardare avanti. Troveremo presto l’affidabilità che ci serve – ha aggiunto nella sua intervista a Sky Sport -. È un peccato, ci sono rimorsi, potevamo essere 9-3 a livello di vittorie, perché noi abbiamo avuto problemi sempre quando eravamo in testa, la Red Bull sempre quando era dietro“.

Dopo la sosta estiva, la Formula 1 tornerà il 28 agosto con le Circuit National de Francorchamps dopodiché ci sarà il Gp di Olanda (5 settembre) e poi la ‘gara di casa’: Monza in programma l’11 settembre.