Ferrari, Ralf Schumacher critico: "Così non si può andare avanti"

13-11-2022 15:48

La sprint race del Brasile ha regalato diverse emozioni: alla fine a vincere è stato Russell, davanti alla Ferrari di Sainz e al compagno di Mercedes Hamilton. Solo quarto il campione del mondo in carica Verstappen.

In casa Ferrari c’è soddisfazione per il lavoro su Sainz, non può essere invece soddisfatto Leclerc del sesto posto. Il monegasco non ha nascosto la sua rabbia dopo le qualifiche e Ralf Schumacher, fratello del sette volte campione del mondo, non ha usato giri di parole sull’operato del Cavallino: “Alcune cose devono cambiare, specie nella gestione della squadra. Se continua così non riusciranno mai a vincere il Mondiale. La Ferrari aveva già in questo 2022 una vettura competitiva, ma ha sempre sbagliato. Questo è accaduto anche in Brasile e non c’era neanche la pressione per la vittoria del titolo. Così non possono andare avanti“.

Schumacher ha criticato anche la Haas, scuderia in cui corre il nipote: “Non si può chiedere a un pilota di rispondere alla pressione, prendendosi dei rischi, ma mettendolo sotto pressione di nuovo se sbaglia. Una follia. Steiner deve iniziare a guardare a se stesso. Parla sempre degli errori degli altri, ma mai dei suoi. Anche la Haas come scuderia ha commesso tanti errori. Ha fatto grandi cose, ma anche errori. Diciamolo chiaramente. E l’armonia non c’è mai stata, manca. Questo non può che avere un effetto negativo per Mick. Non l’hanno supportato e gli serviva supporto”.