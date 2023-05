Ferrari, Ralf Schumacher stronca Leclerc e Sainz

L'ex pilota: "Sono loro il problema principale"

10-05-2023 21:41

L’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ha commentato ai microfoni di Sky il difficile avvio di stagione della Ferrari, puntando soprattutto l’obiettivo sui piloti e i loro errori: “Per me il problema più grande della Ferrari sono i piloti, non sono sufficientemente costanti”.

Charles Leclerc per Schumacher è il primo responsabile: “Con i suoi errori Leclerc dimostra di non avere la maturità necessaria, o forse che non è abbastanza bravo per vincere un Mondiale con la Ferrari”.

Il monegasco per due volte è uscito di pista a Miami: “E’ riuscito a concludere un giro importante di qualifica sbattendo. E Sainz ha frenato male all’ingresso della corsia box, prendendosi la penalità. Frank Williams mi avrebbe tirato le orecchie per questi errori”.

“Le prestazioni complessive sembrano peggiorare e il problema sembra risiedere nei piloti che non riescono a trovare costanza nelle loro prestazioni”, ha concluso la sua disamina Schumacher.