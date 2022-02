Ferrari, Sainz: "E' giunto il momento di salire di livello"

21-02-2022 19:03

In vista della nuova stagione di F1, Carlos Sainz è carico: “Sono più che pronto. Il 2021 è stato un grande anno per me perché ho potuto apprendere come il team lavora internamente per adattarmi ad un nuovo ambiente, ma anche principalmente scoprire il marchio Ferrari e come tutto funzioni qui ed è stata una grande esperienza per me. Ora è tempo di portare il team ad un livello differente, portarlo ad un altro step e noi piloti insieme al team vogliamo più cose e più successo nel 2022”.

Sainz ha le idee chiare sulla nuova Ferrari: “Credo che la vettura appaia aggressiva, estrema e anche bellissima e, come dice Charles, spero solo che sia veloce. E’ innovativa, diversa. Mi piace perché è davvero estrema. E’ quello che vuoi vedere quando vedi una nuova vettura. Abbiamo il logo che celebra il 75° anniversario che si adatta bene con la combinazione di colori, che rievoca un po’ i tempi passati della Ferrari”.

Sainz ha concluso parlando dei nuovi pneumatici della Pirelli: “Le abbiamo provate l’anno scorso sulla vettura della passata stagione e già sembra che sia un passo nella giusta direzione. Dovrebbero darci la possibilità di spingere un po’ di più in gara e sfidare le vetture davanti, poter girare più da vicino. Un’incognita sarà sicuramente la visibilità, le gomme più grandi potrebbero renderla un problema, specialmente nei circuiti cittadini”.

OMNISPORT