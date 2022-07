Ferrari, Sainz: "Giornata memorabile, ho sfruttato l'opportunità"

03-07-2022 18:53

Carlos Sainz esulta dopo la prima vittoria in F1, ottenuta a Silverstone: “Non so cosa dire, è fantastico. Prima vittoria, dopo 150 gare, con la Ferrari e a Silverstone. Non potevo chiedere di più”.

“Si tratta di una giornata molto speciale, che non dimenticherò mai – ha continuato lo spagnolo -. E di un weekend in generale che non dimenticherò mai. Grazie a tutti per il sostegno e il tifo. Lewis era sul pezzo oggi, era una di quelle sue giornate, ma siamo riusciti a tenere duro e sono incredibilmente felice. Non è stato semplice oggi. Ho faticato parecchio sul bilanciamento, specialmente con le gomme medie nel primo stint. Max ci ha costretto a spingere tanto e io ho avuto problemi all’anteriore sinistra. Ma ho continuato a crederci e sono rimasto in gara”.

“Poi all’improvviso la Safety Car mi ha dato la possibilità di tornare in testa e ci siamo riusciti. Puoi immaginare i nervi che avevo in quella ripartenza. Sapevo che era la mia opportunità e ci sono riuscito. Messaggio al pubblico? Grazie a tutti. Silverstone è sempre stato speciale per me. Avevo raccolto qui prima pole e prima vittoria in F.BMW nel 2010 e 12 anni dopo ho ottenuto lo stesso risultato ma in F1, con la Ferrari. Questo è circuito speciale per me”.