Ferrari, Sainz: "Miglior anno della mia carriera"

09-12-2021 19:36

In vista dell’ultimo GP della stagione di F1, Carlos Sainz è intervenuto in conferenza stampa. Lo spagnolo è pienamente soddisfatto di questa prima stagione in Ferrari: “Direi che è stato il miglior anno della mia carriera, sia dal punto di vista della mia crescita come pilota che come persona, perché mi sono trovato a vivere un’avventura completamente diversa da tutte le precedenti, nel team più storico della Formula 1 e con molta più pressione”.

Sainz non si accontenta e proverà a chiudere alla grande la stagione: “Credo di essere cresciuto costantemente nell’arco della stagione, migliorando l’affiatamento con la squadra e la conoscenza della vettura che è aumentata e nelle ultime gare ha raggiunto un ottimo livello. Voglio godermi quest’ultimo weekend del 2021 e chiudere con un bel risultato, magari provando anche a fare un pensierino al quinto e al sesto posto in classifica”.

In vista della prossima stagione, Sainz ha le idee chiare: “La Ferrari significa più impegno, più stress ma maggiori motivazioni: se la rossa fosse da mondiale nel 2022 io mi sento pronto al 100% per lottare, ma come pilota credo che si possa sempre crescere a fare uno step ulteriore”.

Infine, una battuta sul duello per il titolo tra Hamilton e Verstappen: “Per chi tifo? Ho un preferito ma non ve lo dico”.

OMNISPORT