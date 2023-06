Ferrari, Sainz: "Miglior risultato possibile". Leclerc: "Qualcosa non andava"

Qualifiche dai due volti per la Rossa a Barcellona. Secondo tempo per lo spagnolo, penultimo il monegasco.

03-06-2023 18:37

Il sabato pomeriggio della Ferrari in quel di Barcellona è davvero difficile da decifrare. È andata molto bene per Carlos Sainz, malissimo invece per Charles Leclerc. Secondo tempo dello spagnolo nel suo GP di casa alle spalle della Red Bull del solito Max Verstappen, penultimo invece il monegasco che non è riuscito a tirare fuori il massimo dalla sua SF-23 venendo eliminato già in Q1.

Queste le parole di Sainz subito dopo la bella qualifica: “Oggi eravamo tutti vicini, c’era bisogno di un bel giro. Anche passare in Q1 e Q2 non era facile né scontato. Fare un solo giro con un solo set di gomme nel Q3 ha reso la qualifica ancora più complicata. Ma siamo riusciti a fare tutto bene e siamo nella posizione migliore possibile prima della gara di domani”.

Lo spagnolo ha così aggiunto sulla gara: “Ora possiamo concentrarci per cercare di salire sul podio. Sono stato molto bravo. Credo di aver guidato davvero bene. C’è sempre un decimo da prendere, qui e là, ma io ho spinto dando tutto. Ho spinto al massimo, eravamo tutti nello stesso gruppo. Il secondo posto è il miglior risultato possibile oggi”.

Così invece un deluso e amareggiato Leclerc ai microfoni di Sky: “Sarei sorpreso di vedere la macchina a posto. C’era qualcosa che non andava, stamattina nelle stesse condizioni andavamo bene. C’era qualcosa sulla posteriore destra, faticavo a fare le curve a sinistra. Domani dobbiamo tornare a un buon feeling per tornare davanti. Non ho risposte, devo guardare i dati”.

Leclerc ha quindi concluso dicendo: “Sarei davvero sorpreso, il feeling era diverso da quello che abbiamo avuto da inizio anno. L’ho quasi messa a muro a 60 all’ora, dobbiamo guardare perché non mi torna qualcosa. La rimonta sarà difficile, visto che parto 19°. Ma è una gara con tanto degrado dove si può tornare davanti, questo è l’obiettivo”.