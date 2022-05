Ferrari: si confida di salvare la Power Unit di Leclerc

23-05-2022 13:53

La domenica di Charles Leclerc si è purtroppo interrotta al giro 27 del Gp di Spagna. UNa delusione piuttosto profonda quella che ha colpito l’alfiere della Rossa che si è visto impossibilitato a terminare la corsa.

Cosa è successo? La F1-75 lo ha abbandonato all’uscita della chicane 7-8 della pista catalana, con un rumore allarmante. Charles Leclerc ha riportato la sua monoposto ai box, lasciando spazio alle Red Bull, fino alla doppietta Max Verstappen-Sergio Perez sul podio del Montmelò.

Lo stesso team principal Mattia Binotto al termine delle gara, non riusciva a comprendere con esattezza quale potesse eessere la motivazione di questo stop, arrivato senza il minimo segnale.

La Power Unit che ha causato il problema era anche piuttosto nuova, essendo stata montata sulle due Ferrari non più tardi di due settimane fa a Miami. Ovviamente la speranza dei tecnici e meccanici Ferrari è quella di poter riutilizzare il motore anche nei prossimi Gp, senza doverlo sostituire per la terza volta.

Come riportato da motorsport.com, l’unità 066/7 numero due è stata subito smontata dalla monoposto e spedita a Maranello per capire il più in fretta possibile le cause della rottura.