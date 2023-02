Ferrari, Vigna: “Competitività alta, ma questo team lavora per vincere”

Nel corso della conference call con gli analisti, l’amministratore delegato della Rossa non ha usato troppi giri di parole per spiegare il lavoro in atto da parte della scuderia che vuole tornare a competere per il titolo.

02-02-2023 16:42

Fonte: Getty Images