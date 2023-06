Ferrero corteggia il Perugia: “La Meryl Streep dell'Umbria”

Ieri è stato nella città umbra e ha visitato lo stadio Curi e le strutture di Pian di Massiano, contestato dai tifosi della curva

13-06-2023 12:20

Massimo Ferrero corteggia il Perugia, non ricambiato dai tifosi della curva. In particolare dal gruppo degli Ingrifati, che hanno invitato l’ex presidente della Sampdoria a non farsi mai più vedere, memori di quanto accaduto in blucerchiato. Ferrero ha visitato lo stadio Curi e le strutture di Pian di Massiano, in assenza del presidente del club appena retrocesso in Serie C, Massimiliano Santopadre. Lo riferisce il Corriere dell’Umbria, che riporta anche le parole dell’ex numero uno doriano: “Se son rose fioriranno, Perugia è una piazza che merita un posto al sole. Per me Perugia è la Meryl Streep dell’Umbria”.