Ferrero, l'ammissione dell'avvocato: "Vuole il Palermo"

Un passato glorioso ed un presente da scrivere, con la squadra in lotta per un posto nei playoff nel primo campionato di Serie C dopo il ritorno tra i professionisti.

Questa la situazione del Palermo , ripartito dalla Serie D dopo il fallimento dell’estate 2019. Il grande calcio è al momento lontano, ma la società rosanero potrebbe avere presto un nuovo azionista di maggioranza.

In un’intervista a ‘Il Giornale di Sicilia’, infatti, Sergio Schicchitano, avvocato del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero , è uscito allo scoperto circa le intenzioni del proprio assistito, da tempo associato al Palermo.

“L’obiettivo è rilevare le quote di maggioranza del club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario” ha rilevato Scicchitano.

OMNISPORT | 22-04-2021 12:51