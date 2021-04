Ferrero-Ranieri: a breve l'incontro per il rinnovo

Claudio Ranieri resterà l’allenatore della Sampdoria anche nella prossima stagione. Secondo quanto riporta il Secolo XIX, il presidente Massimo Ferrero si è ormai convinto che il prolungamento del contratto del mister testaccino sia la scelta migliore.

Già in settimana dovrebbe arrivare un primo incontro con l’entourage del tecnico per trovare l’intesa sotto l’aspetto economico. Oltre a Ranieri, Ferrero dovrà trovare l’accordo per i rinnovi dei dirigenti Carlo Osti e Riccardo Pecni, corteggiati da altri club.

