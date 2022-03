Ferri: "Bremer è da Inter, non gli manca nulla"

11-03-2022 22:36

Al Corriere di Torino, Riccardo Ferri ha analizzato la sfida di domenica tra il Torino e l’Inter:

“L’Inter, nell’arco dei 180’, ha dimostrato che non gli manca molto per arrivare all’altezza del Liverpool. Ma se pensano di poter arrivare a Torino e vincere senza lasciare sul campo ogni singola goccia di sudore, si sbagliano di grosso. A Torino, i nerazzurri troveranno avversari aggressivi e pronti ad accettare i duelli a tutto campo: è tornato lo spirito Toro, e i giocatori granata rispecchiano il carattere dell’allenatore”.

Ferri ha concluso parlando di Bremer, desiderio dell’Inter: “Immagino piaccia a molti, non solo ai nerazzurri. Senza nulla togliere al Toro, è pronto per un salto di qualità. Sulla carta non gli manca nulla per l’Inter”.

